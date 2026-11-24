जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले का प्रसिद्ध मिनी कुंभ कहे जाने वाला ककोड़ा मेला शुरू होते ही शहर और आसपास के गांव सुनसान होने लगे हैं। घरों में ताले लटक रहे हैं, दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है और कभी गुलजार रहने वाली गलियां खाली-खाली नजर आ रही हैं।

मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा है। इस दौरान स्नान का विशेष महत्व होने के कारण श्रद्धालु सोमवार सुबह से ही ककोड़ा की ओर निकलना शुरू हो गए हैं। बाइक, कार, ट्रैक्टर-ट्राली, बस और आटो, जो भी साधन मिला, उसी से लोग मेले की ओर रवाना हो रहे हैं।

कोई दो दिन के लिए जा रहा है तो कोई पूर्णिमा स्नान करके लौट आएगा, लेकिन फिलहाल शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सन्नाटा छाना शुरू हो गया है। शहर के मुहल्लों में सुबह से ही हलचल कम दिख रही है। जो लोग रोज सुबह टहलने, दुकान खोलने या काम पर जाते थे, वह भी आज मेले की तैयारी में लगे दिखे।

कई घरों में एक साथ ताले लटके हुए देखे गए। लोगों ने पड़ोसियों को चाबी सौंप दी है और कह दिया है कि दो दिन बाद लौटेंगे। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें जल्दी बंद कर दीं या बोर्ड पर लिखा है कि मेला घूमने गए हैं।

गांव की स्थिति तो और भी साफ दिख रही है। गांव में खेतों में काम करने वाले लोग भी अब मेले की ओर निकल गए हैं। ट्रैक्टर-ट्रालियों में सामान, बिस्तर, बर्तन, राशन और बच्चों के साथ पूरा परिवार रवाना हो चुका है।