जागरण संवाददाता, बदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के औरछी चौराहे पर एक्सपायर नमकीन से तेल निकालने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसएसपी अंकिता शर्मा को इस संबंध में शिकायत मिली थी। इसके बाद जिलाधिकारी अवनीश राय और एसएसपी ने संयुक्त टीम गठित कर मामले की जांच कराई।

शनिवार को एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में टीम ने औरछी चौराहे पर संचालित पांच से छह गोदामों पर छापेमारी की। फैजगंज बेहटा के औरछी चौराहे पर कई गोदामों में एक्सपायर नमकीन एकत्र कर उससे तेल निकालने का काम किया जा रहा था। इस तरह तैयार किए जा रहे तेल की गुणवत्ता और उसके इस्तेमाल को लेकर शिकायत की गई थी।