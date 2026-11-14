आजमगढ़ पुलिस विभाग में SSP की बड़ी कार्रवाई, दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पुलिस विभाग में लापरवाही, अनुशासनहीनता और कथित अनियमितताओं के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मुबारकपुर की कस्बा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा समेत आठ आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा पर आवेदिका इशरत जहां के प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई न करने, राजकीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने तथा आवेदिका से व्यक्तिगत संपर्क रखने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर अवैध पटाखों का भंडारण होने के बावजूद इसकी जानकारी न होने को भी पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

वहीं, कस्बा चौकी पर तैनात आरक्षियों पर पक्षपातपूर्ण एवं शोषणपूर्ण कार्रवाई करने, सरकारी कर्तव्यों के बजाय निजी और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने तथा चौकी के समीप अवैध पटाखों के भंडारण की जानकारी न होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इनके विरुद्ध स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप भी संज्ञान में आए हैं।