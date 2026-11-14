आजमगढ़ में अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लाख की ठगी करने का आरोपित गैंगलीडर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से पांच लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के गैंगलीडर मनोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है।

अतरौलिया थाना क्षेत्र के चनैता गांव निवासी आशीष यादव और हैदरपुर गांव निवासी जयप्रकाश यादव ने 25 मार्च 2026 को अलग-अलग तहरीर देकर शिकायत की थी कि तेजापुर गांव निवासी मनोज यादव और पिंटू यादव उर्फ कृष्णा ने अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे आनलाइन माध्यम से ढाई-ढाई लाख रुपये लिए थे। इसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए गए। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। इसके बाद आरोपितों के संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने 10 सितंबर को गैंग चार्ट अनुमोदित किया था।