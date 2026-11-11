'6 दिसंबर को अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम से माफी मांगे अखिलेश यादव'; आजमगढ़ में बोले ओपी राजभर

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भिउरा स्थित सुभासपा कार्यालय पर गौड़ समाज के लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानाऔर उसके समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या जाकर प्रभु श्रीराम के मंदिर दर्शन, सपा के वोट बैंक और शिवपाल यादव के साथ राजनीतिक खींचतान पर हमला बोला।

कहा कि सपा प्रमुख पर ‘सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को चली’ वाली कहावत सटीक बैठती है। अयोध्या, काशी और मथुरा तो गए, लेकिन कभी प्रभु श्रीराम, काशी विश्वनाथ और श्रीकृष्ण के दर्शन नहीं किए। अब यादव और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने के बाद वह हिंदू मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

चाचा-भतीजे एक-दूसरे को कमजोर करने में जुटे हैं: ओपी राजभर सपा प्रमुख की राजनीति की वर्तमान स्थिति ‘न अली मिले न बजरंग बली’ जैसी हो गई है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच जाकर सभाएं कर रहे हैं और अखिलेश यादव एसी कमरे में प्रेस कांफ्रेंस तक सीमित हैं। सपा प्रमुख के संभावित अयोध्या दौरे पर कहा कि उन्हें 12 तारीख की बजाय छह दिसंबर को अयोध्या जाकर रामलला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए।