जागरण संवाददाता, आजमगढ़। तरवा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में बुधवार की शाम पोखरे में डूबने से मजदूर की मौत हो गई। उसका शव पानी में उतराया मिलने की सूचना पर गांव में भीड़ जुट गई। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। फिरोजपुर गांव निवासी 40 वर्षीय मो. हुसैन मजदूरी करते थे।

करीब एक सप्ताह से गांव में घर से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। वह प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह काम पर गए थे। काम समाप्त होने के बाद पैदल घर लौट रहे थे। रास्ते में पोखरे के पास गए थे, अचानक अनियंत्रित होकर गहरे पानी में गिर गए।