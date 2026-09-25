'पहले बेटे को मारूंगा, फिर बेटियों को'... 7 घंटे की मिन्नतों के बीच जब सनकी पिता ने दागी गोली

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शंभूपुर में पत्नी समेत तीन लोगों की हत्या के बाद अरविंद अपने तीन बच्चों और लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ कमरे में बंद हो गया था। पुलिस और स्वजन करीब सात घंटे तक उसे समझाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर भेजने की अपील करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। पुलिस के अनुसार वह लगातार बच्चों को गोली मारने की धमकी भी दे रहा था।

देर रात कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो एसएसपी डा. अनिल कुमार, एसओजी प्रभारी संजय सिंह और आरक्षी प्रदीप ने बच्चों की जान बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। अंदर नौ वर्षीय शौर्य गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मिला। पुलिस उसे तत्काल अस्पताल ले गई, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अरविंद घायल हुआ और अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम में नजदीक से गोली चलने के संकेत एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम में शौर्य के एंट्री वुंड पर ब्लैकनिंग, टैटूइंग और स्कार्चिंग के चिह्न मिले हैं, जो सामान्यतः बहुत नजदीक से गोली चलने पर पाए जाते हैं। घटनास्थल पर पुलिस टीम और बच्चे के बीच करीब आठ से 10 फीट की दूरी थी। पोस्टमार्टम में गोली की ट्रैजेक्टरी तिरछी और ऊपर की ओर मिली। पुलिस का कहना है कि बच्चे की कम ऊंचाई को देखते हुए यह स्थिति नजदीक से नीचे से ऊपर की ओर गोली चलने से मेल खाती है। एंट्री वुंड का आकार भी बरामद .32 बोर रिवाल्वर की गोली के अनुरूप बताया गया है। फोरेंसिक जांच जारी है।