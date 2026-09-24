आजमगढ़ हत्याकांड: तंत्र-मंत्र के चक्कर में उजड़ गया पूरा परिवार, दादी के साथ सिर्फ दो बेटियां बचीं

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अहरौला के शंभूपुर गहजी गांव में तंत्र-मंत्र का अंधविश्वास पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार, अरविंद की मां शमला देवी और पत्नी बबीता को आशंका थी कि अरविंद पर भूत-प्रेत का साया है।

उनका मानना था कि पूजा-पाठ और तंत्र-मंत्र से वह ठीक हो जाएगा। इसी के लिए घर में पांच दिवसीय पूजा कराई जा रही थी। अरविंद इसका विरोध कर रहा था।

मंगलवार को पूजा का चौथे दिन था, इसी दौरान अरविंद घर पहुंचा तो पूजा-पाठ होते देख भड़क गया। अरविंद बार-बार तंत्र व मंत्र की बातों को झुठलाता रहा, लेकिन परिवार के लोगों उसकी बात को नहीं माना।

पहले पत्नी और पुरोहितों की हत्या की

इसी दौरान विवाद बढ़ा और उसने पत्नी बबीता तथा पूजा करा रहे दोनों पुरोहितों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह अपने बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया।

देर रात पुलिस की कार्रवाई में अरविंद और उसके पुत्र शौर्य की भी मौत हो गई, जबकि पुत्री परी घायल हो गई। पूजा से परिवार की परेशानी दूर करने की कोशिश के बीच शुरू हुआ विवाद आखिरकार पूरे परिवार को उजाड़ गया।