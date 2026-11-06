आजमगढ़ में सड़क हादसा: ओवरटेक के चक्कर में कार ने टेंपो को मारी टक्कर, तीन की मौत और सात घायल
आजमगढ़ में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और टेंपो की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। यह हादसा ओवरटेक करने के प्रयास में हुआ।
HighLights
आजमगढ़ में कार-टेंपो टक्कर से तीन की मौत, सात घायल।
ओवरटेक के प्रयास में हुआ भीषण सड़क हादसा, टेंपो क्षतिग्रस्त।
मृतकों में प्रमिला, दिनेश, अंतर्ध्यानी; कई परिवार सदमे में।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। शुक्रवार को हुए इस भीषण सड़क हादसे में टेंपो सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में सात अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
मृतकों की पहचान प्रमिला (51) पत्नी स्वर्गीय राजनाथ चौहान निवासी मकसुदिया, कोतवाली फूलपुर, दिनेश (45) पुत्र पतिराज हरिजन निवासी नियाउज, फूलपुर तथा अंतर्ध्यानी (60) पत्नी राम लवटन गौड़ निवासी करौजा के रूप में हुई है। अंतर्ध्यानी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। उनके परिवार में पांच बेटियां हैं।
हादसे में घायल लोगों में मो. अतहर (19) पुत्र अशहर और मो. उमैर (17) पुत्र आशिफ निवासी लखमापुर, थाना पवई, यूसुफ (19) पुत्र आफताब आलम निवासी टेऊंगा, फूलपुर तथा शादान (17) पुत्र मुन्ना निवासी उदपुर, फूलपुर शामिल हैं। इसके अलावा टेंपो सवार मुस्तकीन (23) पुत्र खलील अहमद निवासी मुड़ियार ईदगाह और मो. अशरफ (38) पुत्र मो. इसहाक निवासी पलियाअदाई, फूलपुर घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार पांच लोगों में तीन की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए। वहीं स्विफ्ट कार में चालक समेत चार लोग सवार थे, जो हादसे में घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अंबारी पुलिस चौकी प्रभारी सतेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाद में फूलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
हादसे ने दो परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतका प्रमिला के पति की दो वर्ष पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। परिवार में दो बेटे योगेंद्र (20), नागेंद्र (18) और दो बेटियां करीना (17), रबीना (16) हैं। प्रमिला की मौत से बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया और परिवार का सहारा छिन गया। वहीं दिनेश की मौत से पत्नी प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक दिनेश के पास कोई संतान नहीं है।
फूलपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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