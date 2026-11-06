आजमगढ़ में सड़क हादसा: ओवरटेक के चक्कर में कार ने टेंपो को मारी टक्कर, तीन की मौत और सात घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलसिया गांव के पास ओवरटेक करने के प्रयास में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी। शुक्रवार को हुए इस भीषण सड़क हादसे में टेंपो सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में सात अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

मृतकों की पहचान प्रमिला (51) पत्नी स्वर्गीय राजनाथ चौहान निवासी मकसुदिया, कोतवाली फूलपुर, दिनेश (45) पुत्र पतिराज हरिजन निवासी नियाउज, फूलपुर तथा अंतर्ध्यानी (60) पत्नी राम लवटन गौड़ निवासी करौजा के रूप में हुई है। अंतर्ध्यानी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। उनके परिवार में पांच बेटियां हैं।

हादसे में घायल लोगों में मो. अतहर (19) पुत्र अशहर और मो. उमैर (17) पुत्र आशिफ निवासी लखमापुर, थाना पवई, यूसुफ (19) पुत्र आफताब आलम निवासी टेऊंगा, फूलपुर तथा शादान (17) पुत्र मुन्ना निवासी उदपुर, फूलपुर शामिल हैं। इसके अलावा टेंपो सवार मुस्तकीन (23) पुत्र खलील अहमद निवासी मुड़ियार ईदगाह और मो. अशरफ (38) पुत्र मो. इसहाक निवासी पलियाअदाई, फूलपुर घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार पांच लोगों में तीन की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए। वहीं स्विफ्ट कार में चालक समेत चार लोग सवार थे, जो हादसे में घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अंबारी पुलिस चौकी प्रभारी सतेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।