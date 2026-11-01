जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर गायब, एंबुलेंस चालक ने मरीज को लगाई ड्रिप; वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला अस्पताल की इमरजेंसी ओटी में एक एंबुलेंस चालक ने चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की अनुपस्थिति में स्ट्रेचर पर तड़प रहे मरीज को ड्रिप लगा दिया। इसका किसी तीमारदार ने वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर शनिवार को प्रचलित कर दिया।

इसके बाद जिला अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों में हलचल मच गई। जिला अस्पताल के अधीक्षक डा. रामकेवल पासवान ने कहा कि मामला संज्ञान में है, इसकी जांच कराकर इमरजेंसी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।जिला अस्पताल के आपातकालीन कक्ष (इमरजेंसी ओटी) का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित है।