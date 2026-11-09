आजमगढ़ में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज, घाटों पर बेदियां बननी शुरू

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। मेहनगर तहसील क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व डाला छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। खरिहानी स्थित मोनी बाबा पोखरा सहित मेहनगर के लखराव पोखरा, निरंजन कुटी और मंडलेश्वर महादेव पोखरा घाट पर छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। घाटों पर महिलाएं और पुरुष पूजा के लिए बेदियां बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं।

दीपावली के लगभग एक सप्ताह बाद मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। छठ पूजा की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। व्रती महिलाओं द्वारा पूजा की आवश्यक सामग्री जुटाने के साथ ही घाटों पर साफ-सफाई और सजावट का कार्य भी कराया जा रहा है।

स्थानीय लोगों के सहयोग से विभिन्न पोखरों और जलाशयों के घाटों की साफ-सफाई की गई है। वहीं, पूजा स्थल पर बेदी बनाने और आसपास की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। छठ पर्व को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है।