अयोध्या में रसमलाई में मिले कीड़े, वीडियो वायरल होने पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

संवाद सूत्र, जागरण, रुदौली (अयोध्या)। भेलसर चौराहा स्थित चर्चित रामनरेश मिष्ठान भंडार में परोसी गई रसमलाई में कीड़े मिलने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मिठाई बनाने वाले स्थान पर गंदगी मिलने की बात सामने आई, जिस पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई।

टीम की कार्रवाई से होटल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मामला सोमवार की रात का बताया जा रहा है। सीवन- वाजिदपुर निवासी फैसल के मुताबिक वह चार अन्य लोगों के साथ रामनरेश मिष्ठान भंडार के प्रतिष्ठान पर रसमलाई खाने आये थे, रसमलाई का सेवन करने के दौरान उसमें बिलबिलाते कीड़े दिखाई दिए। घटना के बाद मौके पर शिकायत की गई।

आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद होटल संचालक दिनेश कुमार साहू की ओर से संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। फैसल का कहना है कि संचालक ने उनसे कहा कि जो कुछ करना हो कर लो। इसके बाद फैसल ने रसमलाई में मिले कीड़े का वीडियो बना लिया जिसे मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गई है।