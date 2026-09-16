सोशल मीडिया और पुलिस की सक्रियता ने संजय को अपनों से मिलाया, दो साल तक परिवार से था दूर

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अपनों से बिछड़े मध्य प्रदेश के युवक को इंटरनेट मीडिया पर उठी आवाज और पुलिस की सक्रियता से आखिरकार दो साल बाद उसका परिवार मिल गया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के बुचकी गांव निवासी संजय सिंह पुत्र हरबंश भटक कर रुदौली पहुंच गए थे।

मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपने घर का पता बताने और वापस लौटने की स्थिति में नहीं थे। सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और प्रयासों के बाद उनके स्वजन रुदौली पहुंचे।

बुधवार को संजय को सकुशल उनके परिवार के साथ गांव भेज दिया गया। बताया गया कि संजय सिंह भटकते हुए रुदौली क्षेत्र में पहुंच गए थे। इस बीच भाजपा के जिला प्रतिनिधि पवन राजपूत ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मामले को उठाया और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया।