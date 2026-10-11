मोती संवर्धन योजना: तालाबों में मछलियों के साथ मोती पालन कर किसान करेंगे मोटी कमाई, मिलेगी 4 लाख तक की सब्सिडी

नफीस खां, अयोध्या। रुदौली के तालाबों में अब मछलियों के साथ मोती भी पलेंगे। इससे मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़ाने का नया रास्ता खुल सकता है। उत्तर प्रदेश मोती संवर्धन योजना के तहत किसानों को वैज्ञानिक तरीके से सीप पालन कर मोती उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योजना में इकाई के आकार के अनुसार एक से चार लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान है। रुदौली क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के करीब एक हजार हेक्टेयर तालाबों में मछली पालन होता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग दस हजार टन मछली उत्पादन होने का आंकड़ा है। ऐसे में मछली पालन के साथ मोती उत्पादन शुरू होने से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है।

योजना के तहत 440 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 2,000 सीप, 555 वर्गमीटर में 5,000 सीप और 1,000 वर्गमीटर में 15,000 सीप पालन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इन इकाइयों के लिए क्रमशः एक लाख, तीन लाख और चार लाख रुपये तक सब्सिडी का प्रावधान बताया गया है। योजना में 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाना है।

पात्र किसान कर सकते हैं आवेदन मोती उत्पादन के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अधिकृत प्रशिक्षक खेत-तालाब तैयार करने, सीपों की देखभाल, न्यूक्लियस प्रत्यारोपण और मोती तैयार करने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे। सीप खरीदने में भी चयनित प्रशिक्षकों के माध्यम से सहयोग की व्यवस्था है।