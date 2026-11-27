संवाद सूत्र, अयोध्या। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को रुदौली तहसील सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत मंडलीय ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया।

इसमें अयोध्या, अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर के 16 युवा उद्यमियों को कुल 68.80 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए। मुख्य अतिथि विधायक रामचंद्र यादव ने लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। वहीं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पूजा और मनीषा को सिलाई मशीनें दी गईं।