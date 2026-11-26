जागरण संवाददाता, अयोध्या। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान दिवस पर जारी किए गए ''जन-मन के मैनिफेस्टो'' को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और बसपा नेताओं ने घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए सपा की नीतियों और पुराने कार्यकाल को निशाने पर लिया।

रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि सपा चाहे जितने घोषणा पत्र जारी कर ले, प्रदेश की जनता को अब उस पर भरोसा नहीं है। सपा के शासनकाल में अराजकता और अपराध को बढ़ावा मिला। जनता को गुमराह करने वाला घोषणा पत्र है।

भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल ने कहा कि सपा का यह झूठ व छलावे का ढकोसला पत्र है। घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ही सपा नेता ने यह घोषणा कर बताया कि सपा सरकार बनने पर गुंडा दल का गठन किया जाएगा।