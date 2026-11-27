लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। Saryu Kamla Express | भारत-नेपाल के पारंपरिक संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए भारतीय रेलवे की ओर से अयोध्या से जनकपुरधाम के लिए चलाई गई सरयू-कमला एक्सप्रेस (15595/15596) ट्रेन का किराया आइआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम) ने तय कर दिया है।

किराया सूची आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपलोड होते ही गुरुवार से ही टिकट की आनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। यह साप्ताहिक ट्रेन 28 नवंबर से प्रत्येक सोमवार को जनकपुरधाम (नेपाल) स्टेशन से और 30 नवंबर से प्रत्येक शनिवार को अयोध्या कैंट स्टेशन से रवाना होगी।