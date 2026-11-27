संवाद सूत्र, बाबाबाजार (अयोध्या)। चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट रुदौली-मां कामाख्या धाम मार्ग पर लोगों के सुगम आवागमन के लिए अंडरपास का निर्माण होगा। अंडरपास निर्माण से मां कामाख्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एनएचएआइ के अवर अभियंता सतीश कुमार ने बताया कि अंडरपास की ऊंचाई लगभग छह मीटर तथा चौड़ाई लगभग 11 से 12 मीटर होगी। लगभग चार माह के अंदर अंडर पास का निर्माण पूर्ण हो जायेगा। अंडरपास के साथ ही दोनों तरफ एप्रोच रोड का निर्माण किया जाएगा।

अवर अभियंता ने बताया कि इस दौरान कामाख्या मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा। रुदौली नगर पालिका अध्यक्ष जब्बार अली ने मार्ग बंद होने की आशंका में 22 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भी भेजा था।