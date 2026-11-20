जागरण संवाददाता, अयोध्या। विधानसभा चुनाव से पहले रुदौली विधानसभा क्षेत्र के विकास को 42 करोड़ रुपये का बूस्टर मिला है। मवई विकासखंड में सात प्रमुख गांवों को जोड़ने वाले 17.90 किलोमीटर लंबे मार्ग के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 42 करोड़ 16 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति मिली है।

विधायक रामचंद्र यादव के प्रयास से स्वीकृत इस परियोजना से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना के तहत कोटवा, नेवरा, कोड़रा, पारा, पहाड़पुर, अमराई और बाकरपुर को जोड़ने वाले मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के साथ सुदृढ़ीकरण कराया जाएगा। इससे हजारों ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।