जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सैर-सपाटे के लिए अब शहर से दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने, झील के किनारे पक्षियों की अठखेलियां देखने और विदेशी मेहमानों की खूबसूरती निहारने के लिए जिले में ही नए ठिकाने तैयार होने की उम्मीद है।

कांठ की मौढ़ा तैय्या झील, मुरादाबाद सदर की डिडौरा झील और ठाकुरद्वारा के फैजुल्लागंज को वेटलैंड घोषित कराने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इससे ये स्थान केवल पक्षियों के आशियाने ही नहीं रहेंगे, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और सैर-सपाटे के शौकीनों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकेंगे।

हर साल सर्दियों में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षी जिले के इन प्राकृतिक जलक्षेत्रों में पहुंचते हैं। झीलों का पानी, आसपास की हरियाली और अनुकूल वातावरण इनके लिए ठहरने का ठिकाना बनता है। अभी तक जिले में एक भी स्थान को वेटलैंड घोषित नहीं किया जा सका है।

ऐसे में वन विभाग की यह पहल जिले की प्राकृतिक विरासत को नई पहचान दिला सकती है। तीनों स्थानों का अपना प्राकृतिक विस्तार है। कांठ तहसील में करीब 10 हेक्टेयर में मौढ़ा तैय्या झील फैली है। मुरादाबाद सदर तहसील की डिडौरा झील का क्षेत्रफल करीब 20 हेक्टेयर है, जबकि ठाकुरद्वारा के फैजुल्लागंज में साढ़े छह हेक्टेयर का जलक्षेत्र है। तीनों ही स्थानों पर विदेशी पक्षियों की आवाजाही रहती है। वन विभाग ने इन प्राकृतिक ठिकानों को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फैजुल्लागंज का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजा जा चुका है। मौढ़ा तैय्या और डिडौरा झील के प्रस्ताव भी तैयार कर लिए गए हैं। इन्हें शासन को भेजने की तैयारी है।