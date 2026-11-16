राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव की जमानत याचिका पर आज HC में सुनवाई, 146 दिनों से जेल में बंद

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अयोध्या कारागार में बंद आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की जमानत याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी।

आरोपी को जेल में निरुद्ध हुए 146 दिन बीत चुके हैं। उसकी ओर से छह नवंबर को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी।

इससे पहले आरोपी ने अवर न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी। 28 सितंबर को दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट ने छह अक्टूबर को उसे खारिज कर दिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है।