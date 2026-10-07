चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज, कोर्ट से नहीं मिली राहत

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की दूसरी चाल भी उसके काम नहीं आई।

उसने अपनी पूर्व की जमानत अर्जी वापस लेकर दूसरी अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के समक्ष प्रस्तुत की थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने उसकी जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामले में अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्र, मनीष यादव की जमानत अर्जी इसी न्यायालय से पूर्व में निरस्त हो चुकी है।