राम मंदिर के सभी कर्मचारियों का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, परिवार और रिश्तेदारों की भी ली जाएगी डिटेल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और अभेद्य बनाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया सख्त कर दी है। मंदिर में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का अब शत-प्रतिशत पुलिस सत्यापन कराया जाएगा।

इसके साथ ही संबंधित कर्मचारी को पुलिस की ओर से जारी चरित्र प्रमाणपत्र भी देना होगा। कर्मचारियों से उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों का विवरण भी लिया जा रहा है। इसमें ट्रस्ट सहित आउटसोर्सिंग एजेंसी के सभी कर्मचारी शामिल होंगे।

चढ़ावा चोरी मामले में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने के बाद ट्रस्ट स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में मंदिर से जुड़े कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच को अनिवार्य किया गया है।