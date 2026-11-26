जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण में जेल में निरुद्ध आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने तीन बैंक खातों से फ्रीज हटाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उसने खातों में जमा राशि को वैध आय का हिस्सा बताते हुए उनके संचालन की अनुमति मांगी है।

कहाकि खातों पर रोक लगने से परिवार के भरण-पोषण, चिकित्सा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने मामले में पुलिस की आख्या नहीं आने पर गुरुवार को सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि नियत की है।

आरोपित रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपनी अर्जी में विवेचक की कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेचक ने मनमाने तरीके से उनका खाता सीज कर दिया है। विवेचना के दौरान कोई भी धनराशि चढ़ावा चोरी से जुड़ी नहीं पाई गई।