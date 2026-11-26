जागरण संवाददाता, जौनपुर। छिनैती के मामले में पूछताछ के नाम पर सर्राफा कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को करीब 125 व्यापारी सड़क पर उतर आए। पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यापारियों ने दुकानें बंद कर सराय मोहल्ले में धरना-प्रदर्शन किया। करीब छह घंटे तक सर्राफा बाजार बंद रहने से 25 लाख रुपये का कारोबार प्रभावित होने का दावा किया गया। तीन घंटे तक व्यापारी सड़क पर बैठे रहे। बाद में प्रभारी निरीक्षक के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ।

नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जीवन लाल अग्रहरि ने बताया कि 13 नवंबर को जौनपुर शहर के सिपाह निवासी मन्नालाल सेठ मछलीशहर आए थे। वह रोडवेज बस अड्डे से सराय मोहल्ले में गुलाबचंद सर्राफ की दुकान पर पहुंचे और झोले में रखी पायल व अंगूठी बेचकर 37,100 रुपये लिए।