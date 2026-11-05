राम मंदिर निर्माण के लिए आए चंदे का डाटा बेस होगा तैयार, ट्रस्ट ने लागू की नई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, अयोध्या। जन्मभूमि पर बने राम मंदिर के निर्माण में किसी भी रूप में सहयोग देने वाले रामभक्तों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविंददेव गिरि ने दीपावली पर सहयोगियों को शुभकामना संदेश भेजकर उनसे नाम, वर्तमान पूरा पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल साझा करने का अनुरोध किया है।

संदेश के साथ भेजे गए लिंक पर यह विवरण दर्ज करना होगा।ट्रस्ट की इस पहल का उद्देश्य भविष्य में भी सहयोगी रामभक्तों से संपर्क बनाए रखना है। ट्रस्ट के पास सभी सहयोगियों का रिकार्ड सुरक्षित है, लेकिन कई लोगों के ई-मेल, पते और मोबाइल नंबर बदल चुके हो सकते हैं।