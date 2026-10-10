राहुल गांधी समेत तीन सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का स्वांग रचने पर कोर्ट में परिवाद दर्ज

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर संसद भवन परिसर में भगवा वस्त्र पहन कर स्वांग रचने के मामले में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी समेत तीन सांसदों के विरुद्ध न्यायालय अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय-एसीजेएम ने राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद व बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है।

तीनों सांसदों ने बीती 31 जुलाई को राम मंदिर की दान पेटिका में आई चढ़ावा की राशि को चुराने का स्वांग रचा था। प्रकरण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुआ था। हालांकि, दैनिक जागरण वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।