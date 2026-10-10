लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर 6 अंडरपास के निर्माण की मिली मंजूरी, जाम की समस्या होगी दूर

संवाद सूत्र, रुदौली (अयोध्या)। अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-27) पर जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने की मजबूरी झेल रहे लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह के प्रयासों के बाद राजमार्ग पर छह स्थानों पर अंडरपास निर्माण को स्वीकृति मिली है। इनमें रुदौली क्षेत्र के रानीमऊ, भेलसर और कूढ़ा सादात शामिल हैं।

अंडरपास बनने से हाईवे के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने 30 जुलाई 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर भिटरिया, रानीमऊ, कूढ़ा-सादात, भेलसर, सत्तीचौरा और अरकुना में अंडरपास निर्माण की मांग की थी। उन्होंने पत्र में इन स्थानों पर सड़क पार करने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और स्थानीय लोगों की परेशानियों का उल्लेख किया था। अब छह स्थानों पर अंडरपास की स्वीकृति मिलने से लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की उम्मीद जगी है।