अयोध्या दीपोत्सव 2026: बेलारूस के मिकालाई की अगुवाई वाले विदेशियों के दल ने दो दिन मनाई दीपावली

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। रूस, बेलारूस व यूएस से अलग-अलग विदेशी भक्त भी रामनगरी पहुंचे। बेलारूस के ड्रनिच मिकालाई व रूस की रूसा लास यूलिया ईकाटेरिना तथा यूरी भी अपने साथियों के साथ यहां पहुंचीं। जलपान के बाद वह अयोध्या भ्रमण पर निकलीं।

इस दल ने दो दिन दीपोत्सव मनाया। पहली बार सात नवंर को राम की पैड़ी पर तथा दूसरी बार दीपावली के दिन झुनकी घाट पर दीयों काे सजाया और दीप प्रज्वलित किए। रामलला का दर्शन कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। यूक्रेन व रूस युद्ध को लेकर उनका दर्द भी सामने आया।

मिकालाई ने अपना जन्म दिन मनाया। उन्होंने केक काटा व मोमबत्ती जलायी। जयश्रीराम का उद्धघोष किया। शनिवार को यह दल दीपोत्सव स्थल राम की पैड़ी पहुंचा। सिर में भगवा गमछा बांधे ये विदेशी भक्त रामरस में डूबे दिखे। सभी ने कहा कि अयोध्या देखने में बहुत अच्छी लगी। यहां के लोग प्यारे हैं।

इस दल से अलग भी कई दल यूएस व इटली से आए हैं। शाम को इन सबने दीपोत्सव में भाग लेकर दीप जलाए। कई लोग सरयू तट पर हुई आरती को आश्चर्य से देखते रहे। इनके गाइड अमन ने बताया कि सब लोग रविवार को रामलला का दर्शन करेंगे। आज सबने राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर शीश नवाया, जय श्रीराम का उद्घोष किया व फोटोग्राफी की। अमन के अनुसार सब लोग दीपोत्सव देखने ही अयोध्या आए हैं।

पाल व शेल्बे को रामनाम की महिमा खींच लाई रामनगरी, जलाए दीप अयोध्या: अमेरिका के पाल ने शिकागो में माता-पिता से अयोध्या के किस्से सुने। दीपोत्सव का हिस्सा बनने पर मुदित दिखे। दोस्त शेल्बे के साथ रामनगरी पहुंचे पाल ने सरयू आरती में हिस्सा लिया व स्थानीय लोगों के साथ दीप जलाये। पाल ने बताया कि उनके माता-पिता अयोध्या के बारे में बताते रहे हैं।

इस नगरी की महत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनकी बातों से यहां आने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। शेल्बे ने यहां आने की प्रमुख वजह अमेरिका में हुई बातचीत को बताया। वह कहते हैं कि पूर्व में यहां आ चुके उनके दोस्तों ने इस आध्यात्मिक नगरी की बहुत प्रशंसा की थी।