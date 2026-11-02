अयोध्या में आज सीएम: 2.30 घंटे रहेंगे योगी आदित्यनाथ, परखेंगे दीपोत्सव की तैयारियां

जागरण संवाददाता, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आएंगे। उनका ढाई घंटे का कार्यक्रम है। वह दीपोत्सव की तैयारियों को देखने आ रहे हैं। दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम सात नवंबर को है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना है।

मुख्यमंत्री का मिनट-टू- मिनट कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। नगर मजिस्ट्रेट संजीव कुमार उपाध्याय के अनुसार मुख्यमंत्री के रामनगरी में ढाई घंटे के कार्यक्रम में सोमवार दोपहर एक बजे रामकथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन 1.50 बजे तक है। दोपहर 2.15 बजे तक रामलला का दर्शन-पूजन। दोपहर 2.20 बजे रामजन्मभूमि परिसर स्थित यात्री सुविधा केंद्र में दीपोत्सव तैयारी बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3.30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। यहीं से मुख्यमंत्री हेलीकाप्टर से उड़ जाएंगे।

सुरक्षा की दृष्टि से मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा की दृष्टि से मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दी है। डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार यादव की ड्यूटी रामकथा पार्क के हेलीपैड पर लगी है।