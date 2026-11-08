दीपोत्सव 2026: रामकथा पार्क में सजी विशेष प्रदर्शनी, दुर्लभ दस्तावेजों में दिखेगी अयोध्या के संघर्ष और पुनरुत्थान की गौरवगाथा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी के हजारों वर्षों के इतिहास, आस्था, संघर्ष और पुनरुत्थान की यात्रा अब दुर्लभ दस्तावेजों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से देखी जा सकेगी। दीपोत्सव-2026 के अवसर पर रामकथा पार्क में ‘अयोध्या : आस्था, संघर्ष और पुनरुत्थान’ शीर्षक से विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। यह प्रदर्शनी आठ और नौ नवंबर को आमजन के अवलोकन के लिए खुली रहेगी।



प्रदर्शनी में अयोध्या की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत, सूर्यवंश की परंपरा, सरयू का महत्व और ''''अयोध्या माहात्म्य'''' में वर्णित महिमा से लेकर वर्ष 1528 के ऐतिहासिक प्रसंग, सिख परंपरा, 1855 व 1858 की घटनाएं, 1885 में महंत रघुबर दास की ओर से दायर मुकदमा और 1949 की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया गया है।

राम जन्मभूमि आंदोलन के विभिन्न चरणों के साथ गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैद्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के योगदान, धर्म संसद, राम-जानकी रथयात्रा, रामशिला पूजन, 1990 की कारसेवा और 1992 के घटनाक्रम को भी स्थान मिला है।

प्रदर्शित की न्यायिक यात्रा



वर्ष 1993 में भूमि अधिग्रहण, पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन से जुड़े प्रसंगों के साथ 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से नौ नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय तक की न्यायिक यात्रा भी प्रदर्शित की गई है।