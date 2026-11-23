डिजिटल डेस्क, अयोध्या। अयोध्या से जनकपुर के बीच सरयू कमला एक्सप्रेस का आज से संचालन होगा, इससे पहले यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु राम के दरबार में हाजिरी लगाकर राम मंदिर में पूजा-अर्चना की। अयोध्या धाम जंक्शन से जनकपुर धाम जाने वाली ये एक्सप्रेस यूपी के कई शहरों से होकर नेपाल पहुंचेगी।