डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। अयोध्या से जनकपुर के बीच सरयू कमला एक्सप्रेस का आज से संचालन होगा। सीएम योगी अयोध्या से उद्घाटन करेंगे।

अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंच चुके हैं। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह नई दिल्ली से ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर अयोध्याधाम जंक्शन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजित हुआ है।

अयोध्याधाम जंक्शन पर होगा भव्य कार्यक्रम

सुरक्षा के साथ-साथ यातायात नियंत्रण के सुदृढ़ प्रबंध किए गए हैं। अयोध्या से जनकपुर की दूरी 604 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन लगभग 18 घंटे में तय करेगी।

इस ट्रेन में भारत एवं नेपाल के नागरिकों को ही यात्रा का अवसर मिलेगा। उद्घाटन अवसर पर सुबह 11 बजे से अयोध्याधाम जंक्शन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा।

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