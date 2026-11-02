दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, राम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। इस दौरान सीएम दीपोत्सव की तैयारी का जायजा लेंगे। वहीं, हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह विधान परिषद सदस्य हरिओम पांडे और सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरयू तट स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इस दौरान राम की पैड़ी, रामकथा पार्क, सरयू आरती स्थल और साकेत महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। सीएम राम मंदिर व हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे।

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