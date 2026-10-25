भाजपा के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने अयोध्या में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक

जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने अयोध्या प्रवास के दौरान संघ कार्यालय साकेत निलयम में विचार परिवार के साथ बैठक की। वहीं, होटल रामायना में देर शाम जनप्रतिनिधियों के साथ रात्रिभोज के दौरान आयोजित बैठक में उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनावी प्रबंधन को लेकर फीडबैक लिया।

बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति का आकलन करने और मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वर्ष 2014 से अब तक हुए चुनावों के परिणामों का बूथवार विश्लेषण किया जाना चाहिए। जिन बूथों पर वर्ष 2014 में पार्टी को जीत मिली थी। यदि बाद के चुनावों में वहां मत प्रतिशत में कमी आई है, तो इसके कारणों की पहचान की जानी चाहिए।

उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों का विशेष रूप से विश्लेषण करने की आवश्यकता बताई। बूथवार आंकड़ों के आधार पर पार्टी की स्थिति, मतदाताओं के रुझान और चुनावी प्रदर्शन में आए बदलावों का आकलन करने से आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।