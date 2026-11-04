अयोध्या की महिलाओं ने खर-पतवार से बनाई अपनी पहचान, बनीं आत्मनिर्भर उद्यमी

राकेश श्रीवास्तव, बाबाबाजार (अयोध्या)। खेतों की पगडंडियों पर उगने वाले सरपत और मूंज को लोग खर पतवार समझते हैं लेकिन वही खर-पतवार अब गांव की महिलाओं की अंगुलियों से गुजर कर खूबसूरत उत्पादों में ढल रहा है। आधुनिकता की दौड़ में जहां पारंपरिक हस्तशिल्प धीरे-धीरे विलुप्त होने की कगार पर है, वहीं बाबाबाजार क्षेत्र स्थित गोमती नदी तट पर बसे मीरमऊ घाट गांव की महिलाएं आज भी अपनी पुरखों की विरासत को सहेजे हुए हैं।

यहां महिलाएं केवल बांस, मूंज और सरपत जैसे खर पतवार से निर्मित चारपाई बीनने वाली बाध ही नही बुनती हैं, बल्कि डलिया, चटाई सहित अन्य पारंपरिक घरेलू रोजमर्रा की उपयोग वाली वस्तुएं भी बनाती हैं और उसके विपणन की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाती हैं। यही कारण है कि उनका यह हुनर आज उनके लिए सम्मानजनक रोजगार और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन चुका है।



गांव की महिलाएं भले ही उच्च शिक्षा से वंचित हों, लेकिन उद्यमिता की मिसाल बनकर परिवार की आर्थिक रीढ़ साबित हो रही हैं। यहां लगभग हर घर में महिलाएं बाध बुनने का कार्य करती हैं। पुरुष जहां खेती-किसानी और मजदूरी कर परिवार का सहारा बनते हैं, वहीं महिलाएं इस पारंपरिक हुनर के माध्यम से आय अर्जित कर घर-परिवार की जरूरतों को पूरा कर रही हैं।