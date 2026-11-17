जागरण संवाददाता, अयोध्या। आत्मनिर्भर बनने का संकल्प और सामूहिक प्रयास की ताकत हो तो छोटे स्तर से शुरू किया गया कारोबार भी सफलता की मिसाल बन सकता है। पूराबाजार ब्लॉक की नरियांवा ग्राम पंचायत स्थित दुखना तपस्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इसे साबित किया है।

डेढ़ लाख रुपये के ऋण से दोना-पत्तल बनाने का काम शुरू करने वाले इस समूह के पास आज सात मशीनें हैं। समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन कर रही हैं और हर महीने 25 से 30 हजार रुपये तक की बचत कर रही हैं।

वीरांगना ऊदा देवी के शौर्य से प्रेरित महिला शक्ति की यह तस्वीर ग्रामीण महिलाओं के श्रम, एकजुटता और आत्मनिर्भरता के संकल्प को दर्शाती है। स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयासों के बीच नारियांवा की महिलाओं ने अपने लिए रोजगार का रास्ता तैयार किया है।

डेढ़ लाख रुपये से खरीदी पहली मशीन दुखना तपस्या स्वयं सहायता समूह ने दोना-पत्तल निर्माण के जरिए स्वरोजगार की शुरुआत की। समूह ने शुरुआती दौर में डेढ़ लाख रुपये का ऋण लेकर पहली मशीन खरीदी। उत्पादन शुरू हुआ तो महिलाओं ने कारोबार को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।