जागरण संवाददाता, अयोध्या। व्यापार बंधु की बैठक में राज्य कर के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-एक बृजेश कुमार मिश्र ने सरकार की ब्याज एवं पेनाल्टी माफी एवं दुघर्टना बीमा योजना की जानकारी दी। बताया कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक जीएसटी में सम्मिलित सभी करों के बकाया को 15 जनवरी 2027 तक जमा करने पर 10 लाख रुपये बकाया तक में ब्याज एवं पेनाल्टी पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी।

राज्य कर के सभाकक्ष में आयोजित बैठक का संचालन उपायुक्त प्रशासन रविंद्र सिंह खरौला ने किया। उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संयुक्त महामंत्री अरुण कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक पंजीकृत व्यापारी प्रशांत कंस्ट्रक्शन कंपनी, देवकाली का दुर्घटना बीमे का भुगतान लगभग एक वर्ष से लंबित है, एडिशनल कमिश्नर ने उसे शीघ्र भुगतान कराने का विश्वास दिलाया।

महानगर अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गुप्त ने विभाग से व्यापारियों को धारा 61 के अंतर्गत नोटिस जारी करने, उसके बाद उसे धारा 73 में परिवर्तित करने का प्रकरण उठाया। एआई जनरेटड नोटिस बता विभाग ने बचाव किया। एसआईबी शाखा के उपायुक्त पर आरोप लगाया कि जांच के दौरान व्यापारियों से टैक्स जमा करने का दबाव का विरोध किया। कहा कि एक्ट में जांच कर नोटिस देने का कानून है। जवाब से संतुष्ट ना होने पर व्यापारी को डिमांड जारी कर सकता है।