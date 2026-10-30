अयोध्या में कामाख्या धाम और मेघा ऋषि आश्रम के बीच बनेगा आध्यात्मिक कॉरिडोर, विधायक ने सीएम को सौंपा प्रस्ताव

संवाद सूत्र, अयोध्या। विधायक रामचंद्र यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से मुलाकात कर मां कामाख्या धाम से मेघा ऋषि आश्रम तक आध्यात्मिक कॉरिडोर के निर्माण और हाइवे पर ट्रामा की स्थापना के लिए प्रस्ताव सौंपा। विधायक ने मां कामाख्या धाम और मेघा ऋषि आश्रम तक आध्यात्मिक कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव दिया।

इसके अलावा, सड़क हादसों में घायलों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए एनएच 27 पर रुदौली क्षेत्र में ट्रामा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री के 19 जून को मां कामाख्या धाम के दौरे के दौरान दिए गये निर्देशों के अनुपालन में तैयार किया गया था।