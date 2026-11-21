जागरण संवाददाता, अयोध्या। पंचकोसी परिक्रमा पूरी कर लौट रहे बाइक सवार दो सहकर्मियों की शनिवार देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में रायगंज चौकी अंतर्गत राजाराम पैलेस के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों को मेडिकल कॉलेज दर्शननगर ले जाया गया, जहां पहुंचते ही दोनों ने दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के खामा निवासी 40 वर्षीय मनमोहन सिंह और रौनाही थाना क्षेत्र के तहसीनपुर निवासी 36 वर्षीय अश्वनी पांडेय के रूप में हुई है। मनमोहन सिंह टोल प्लाजा पर असिस्टेंट मैनेजर थे। दोनों सहकर्मी पंचकोसी परिक्रमा करने के बाद बाइक से लौट रहे थे।