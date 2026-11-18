जागरण संवाददाता, अयोध्या। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने रामलला के दर्शन का समय एक घंटे बढ़ा दिया है। अब श्रद्धालु रात 11 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। नई व्यवस्था 18 नवंबर से 22 नवंबर तक परिक्रमा की समाप्ति तक लागू रहेगी।

न्यास की ओर से जारी नई व्यवस्था के अनुसार, पहले रात 8:45 बजे मुख्य द्वार से दर्शन के लिए प्रवेश बंद कर दिया जाता था। अब भी रात 8:45 बजे भोग और सायंकालीन आरती के लिए दर्शन रोक दिए जाएंगे, लेकिन आरती के बाद रात 9:30 बजे से दोबारा प्रवेश शुरू होगा। यह सिलसिला रात 11 बजे तक चलेगा। इस तरह श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा।

न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्र ने इस संबंध में न्यास के प्रमुख पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) को अवगत करा दिया है, ताकि बढ़े हुए समय के अनुरूप सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था सुचारु रखी जा सके।

दरअसल, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के रामनगरी पहुंचने की संभावना है। मंगलवार को बड़ी संख्या में परिक्रमार्थी रामनगरी पहुंच चुके हैं। परिक्रमा के साथ ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन भी करना चाहते हैं।

श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट के सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' से ली गई तस्वीर। ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए न्यास ने दर्शन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम और सुलभ दर्शन मिल सके। 14 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ 17-18 नवंबर की मध्यरात्रि 1:20 बजे होगा।