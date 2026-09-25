राम मंदिर मामला: आरोपियों ने परिजनों के खातों में जमा किए लाखों रुपये; चोरी से भाई-पत्नी और रिश्तेदार भी हुए मालामाल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राममंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस द्वारा न्यायालय में दाखिल की गई चार्जशीट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। इसमें आरोपितों द्वारा चोरी की गई राशि के निवेश के साथ यह भी पता चला है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों, भाई, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के खातों में कैश जमा कर ब्लैक मनी को सफेद करने का प्रयास किया।



आरोपित अविनाश शुक्ला उर्फ शनि ने अपने और परिजनों के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 6.71 लाख रुपये, लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के बैंक खाते में लगभग 14.39 लाख रुपये, करुणेश पाण्डेय ने अपने परिजनों के बैंक खाते में लगभग 20.18 लाख रुपये, रमाशंकर मिश्रा ने लगभग 20.93 लाख रुपये नकद जमा किए।

मनीष यादव ने सनी यादव के खाते में दो लाख रुपये कैश, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ने अपने और अपनी पत्नी के विभिन्न खातों में लगभग 8.48 लाख रुपये के साथ ही अनुकल्प मिश्रा ने अपने पिता रवींद्र मिश्रा के नाम पर स्विफ्ट डिजायर कार खरीदने के लिए तीन लाख रुपये और भागवत कथा के आयोजन पर 7.33 लाख रुपये खर्च किए।