राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी अविनाश ने 105 में से 85 बार की चोरी

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में न्यायालय में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, आरोपित अविनाश शुक्ल मंदिर परिसर में चोरी की घटनाओं में सबसे अधिक बार शामिल पाया गया। जांच में कुल 105 चोरी की घटनाएं चिह्नित की गई हैं, जिनमें 85 घटनाओं का संबंध अविनाश से जोड़ा गया है।

सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इन घटनाओं का ब्योरा आरोप पत्र में दर्ज किया है। 105 घटनाओं में 83 बार एक ही नाम सामने आने से चढ़ावा चोरी की जांच का यह आंकड़ा चार्जशीट का सबसे उल्लेखनीय हिस्सा बन गया है। पुलिस ने जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर कुल आठ आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है।

3300 से अधिक संदेश रिकवर



बताया जाता है कि चढ़ावा चोरी के मास्टर माइंड अनुकल्प मिश्र से अविनाश का लगातार संपर्क भी जांच के दायरे में रहा। दोनों के बीच टेक्स्ट मैसेज के जरिये बातचीत होती थी। इसमें मध्यस्थ की भूमिका में लवकुश रहा। लवकुश अनुकल्प का बहनोई है। सर्विलांस सेल ने इनके 3300 से अधिक संदेश रिकवर किए। पुलिस ने इन संवादों को भी साक्ष्यों के रूप में चार्जशीट में शामिल किया है।

जांच के दौरान अविनाश के ठिकाने से 20.39 लाख रुपये नकद और 1,121 अमेरिकी डालर बरामद किए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा दो सोने की चेन, एक अंगूठी और चांदी जैसी धातु की वस्तु मिलने की जानकारी भी पुलिस दस्तावेज में दर्ज है। अनुकल्प मिश्र ने 56 बार, लवकुश व रमाशंकर ने एक-एक बार नगदी चुराई। मनीष ने 16 बार नगदी चुराई थी, करुणेश पांडेय ने दो बार खुद नकदी चुराई और 68 बार सहयोग किया। अविनाश ने चार बार, लवकुश ने 52 और मनीष ने 19 बार नगदी चुराने में सहयोग किया था।