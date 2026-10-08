राम मंदिर चढ़ावा चोरी: आरोपियों ने मांगे अभियाेजन के प्रपत्र, आरोप गठित करने की सुनवाई टली

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अभियोजन की ओर से लगाए आरोपों से अपना बचाव करने के लिए आठों आरोपितों की ओर से उनके अधिवक्ता कुलशेखर सिंह ने अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने की अर्जी न्यायालय में दी।

उन्होंने कहा कि प्रकरण में पुलिस ने बीती 23 सितंबर को आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया है। मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए अभियोजन की ओर से विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा के न्यायालय में दाखिल प्रपत्र उन्हें मिले नहीं है।

आरोपितों का यह कानूनी अधिकार है कि उन्हें आरोपपत्र, केस डायरी एवं अभियोजन की ओर से भविष्य में साबित कराए जाने वाले प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराये जाएं। इसके अभाव में वे अपना बचाव नहीं कर सकते हैं।