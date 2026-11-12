दीपोत्सव के बाद राम मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, दो दिन में ढाई लाख भक्तों ने किए रामलला के दर्शन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव से बढ़ी रामनगरी की चहल पहल बुधवार को भी बरकरार रही। मंगलवार को सर्वाधिक डेढ़ लाख भक्तों ने राम मंदिर जाकर आराध्य का दर्शन किया तो वहीं बुधवार को यह आंकड़ा एक लाख के करीब रहा।

दिन भर मंदिर जय श्रीराम के जयकारों से गूंजता रहा। रामपथ भी श्रद्धालुओं से पटा रहा। मंदिर के दर्शन लेन भी उत्कृष्ट आस्था के साक्षी बने। दीपोत्सव के दिन सात नवंबर को भी लगभग 85 हजार भक्तों ने रामलला का दर्शन किया था।