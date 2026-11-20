जागरण संवाददाता, अयोध्या। करीब 100 एकड़ में फैले रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा दीवार का निर्माण दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने यह जानकारी दी। वह शुक्रवार से शुरू होने वाली निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने गुरुवार को अयोध्या पहुंचे।

उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानतम पीठ में विराजे बजरंगबली के दर्शन से की और पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत भी की।मिश्र के अनुसार, सुरक्षा दीवार का करीब 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। हालांकि, वाच टॉवर बनाने की गति धीमी है।