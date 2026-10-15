अयोध्या राम मंदिर में सामान्य दर्शन पास की सुविधा पूरी तरह बंद, वेबसाइट से भी हटाया गया विकल्प  

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सामान्य दर्शन पास की सुविधा बंद कर दी है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट से इस पास की आनलाइन बुकिंग का विकल्प भी हटा दिया है।

सुगम दर्शन व आरती पास की आनलाइन बुकिंग को पूर्ववत रखा गया है। ट्रस्ट ने परिसर के मंदिरों में दर्शन के लिए पास की बाध्यता तो मई माह के अंत में खत्म कर दी थी, लेकिन इच्छुक दर्शनार्थी अब भी सामान्य पास बुक करके दर्शन कर रहे थे।

बाध्यता खत्म हो जाने के बाद भी बुकिंग का विकल्प उपलब्ध होने के कारण इसके दुरुपयोग की आशंका थी। गत जून माह में ओडिशा की महिला श्रद्धालु ने एक होटल संचालक पर सामान्य दर्शन पास के लिए प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये वसूलने का आराेप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत भी की थी।

रामजन्मभूमि परिसर के समस्त मंदिरों का निर्माण पूर्ण होने के उपरांत गत 13 अप्रैल से श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सात पूरक मंदिरों और सात ऋषियों-मुनियों के मंदिरों में दर्शन आरंभ कराया था। प्रारंभ में अधिक संख्या में दर्शनार्थियों के आगमन के दृष्टिगत ट्रस्ट ने पास के माध्यम से ही दर्शन शुरू किया था।

पूरक व सप्तर्षि मंदिरों में दर्शन के लिए ट्रस्ट ने पहले से बनने वाले सुगम व विशिष्ट दर्शन पास के अलावा सामान्य पास की भी सुविधा दस अप्रैल से शुरू की थी। सामान्य पास केवल ट्रस्ट की वेबसाइट से आनलाइन बुक होते थे। लगभग दो माह बाद जब दर्शनार्थियों की संख्या सामान्य स्तर पर पहुंच गई, तो ट्रस्ट ने मई के अंत में पास की बाध्यता खत्म कर दी थी।