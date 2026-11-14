अयोध्या में 11 जोन में बंटा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, सैकड़ों मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, अयोध्या। 14 व पांच कोसी परिक्रमा के साथ कार्तिक पूर्णिमा मेले को सकुशल सम्पन्न कराने की कवायद जोर शोर से चल रही है। 14 कोसी, पंचकोसी व कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। परिक्रमा पथ को 11 जोन में बांटा गया है। मेलों के दिन भी मार्गों को जोन वाइज डिवाइड किया गया है।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान और अयोध्या मेला क्षेत्र के लिए चौदह व पंचकोसी परिक्रमा के अलावा घाट जोन, नागेश्वरनाथ जोन, हनुमानगढ़ी जोन, कनक भवन जोन तथा यातायात/भीड़ नियंत्रण जोन-प्रथम व द्वितीय सहित लगभग छह प्रमुख जोन बनाए गए हैं। इन जोनों में मंदिरों, घाटों, रामपथ, यातायात मार्गों और भीड़ नियंत्रण बिंदुओं पर अलग-अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। घाट जोन में चार सेक्टर, नागेश्वरनाथ में पांच, हनुमानगढ़ी में दस (शिफ्ट सहित), कनक भवन में चार तथा यातायात जोनों में कई सेक्टर शामिल हैं।

डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मेला 18 से 24 नवंबर तक चलेगा। चौदह कोसी परिक्रमा 17/18 नवंबर रात्रि 1.10 बजे से 19/20 नवंबर रात्रि 2.55 बजे तक, पंचकोसी 20 नवंबर रात्रि 3.01 बजे से 21 नवंबर रात्रि 2.37 बजे तक तथा मुख्य स्नान 23 नवंबर रात्रि 10.48 बजे से 24 नवंबर रात्रि 8.52 बजे तक होगा। प्रत्येक जोन में सुपर जोनल, जोनल, सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।