राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दाखिल चार्जशीट प्रदेश का सबसे बड़ा आरोपपत्र, देश में तीसरे स्थान पर

प्रह्लाद तिवारी, अयोध्या। भव्य राममंदिर के निर्माण के साथ अयोध्या में चढ़ावा चोरी की जांच भी अपने विशाल दस्तावेजी आकार के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहेगी।

बुधवार को अदालत में दाखिल किया गया करीब 73,480 पन्नों का आरोपपत्र प्रदेश में पुलिस की सबसे बड़ी चार्जशीट बताया जा रहा है। उपलब्ध बड़े एकल आरोपपत्रों के आंकड़ों के आधार पर यह देश की तीसरी सबसे बड़ी एकल चार्जशीटों में शामिल हो गई है।

आरोपपत्र में चोरी की 105 घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज, 173 गवाहों के बयान और 422 दस्तावेज शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बैंक खातों के लेनदेन, मोबाइल डेटा, फोरेंसिक जांच और चोरी की रकम की बरामदगी से जुड़े साक्ष्यों को भी विवेचना का हिस्सा बनाया गया है।

रामजन्मभूमि थाने में 25 जून को मुकदमा दर्ज होने के बाद लगभग 90 दिन में विवेचना पूरी कर आरोपपत्र दाखिल किया गया। 73,480 पन्नों को 90 दिनों में बांटें तो औसतन 822 पन्ने प्रतिदिन का दस्तावेजीकरण हुआ। यह भी पढ़ें- चढ़ावा चोरी केस: कोर्ट में तलब नहीं होंगे चंपत राय-अनिल मिश्र और गोपाल राव, बार एसोसिएशन की अर्जी निस्तारित 24 घंटे के हिसाब से यह करीब 34 पन्ने प्रतिघंटा और आठ घंटे की कार्य अवधि मानने पर करीब 102 पन्ने प्रतिदिन बैठता है। हालांकि यह केवल चार्जशीट के कुल आकार पर आधारित गणना है, इससे विवेचना के दौरान जुटाई गई सामग्री और उसे विधिक दस्तावेज का रूप देने के काम का पैमाना समझा जा सकता है।

कैमरों ने खोली चोरी की 105 घटनाएं एसआईटी की जांच में सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरी की 105 घटनाएं सामने आईं। विवेचना में 79.85 लाख रुपये की बरामदगी भी दर्ज की गई है। आरोपपत्र में 173 गवाहों के बयान और 422 दस्तावेज शामिल हैं। बैंक खातों की पड़ताल, मोबाइल डेटा और फोरेंसिक जांच से मिली सामग्री को भी साक्ष्य बनाया गया है।

मामले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और सुभाष श्रीवास्तव को आरोपित बनाया गया है। तमिलनाडु के सेलम में रियल एस्टेट कारोबारी समेत 28 आरोपियों से जुड़े 1,600 से अधिक निवेशकों की 74 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में 15 लाख से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल होने का उल्लेख मिलता है।