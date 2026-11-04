अयोध्या स्टेशन तक पहुंचा बंदरों का आतंक, लोको पायलट घायल; देरी से रवाना हुई छपरा-मुंबई ट्रेन

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में बंदरों का आतंक चरम पर है, श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ाकर काट रहे हैं। अब यह समस्या शहर से बढ़ कर रेलवे स्टेशनों तक पहुंच चुकी है।

बंदरों के दौड़ाने और काटने के चलते ट्रेन तक लेट हो जा रही। इसका अंदाजा सोमवार और गत माह 27 अक्टूबर को दो लोको पायलटों पर किए हमले से लगाया जा सकता है। इसमें सहायक लोको पायलट दीपक घायल हो गए, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में रेलवे के अन्य कर्मियों ने कराया।

दूसरे लोको पायलट सियाराम ने भागकर किसी तरह स्वयं को बचाया। इसके चलते छपरा से मुंबई जाने वाली जनसाधारण ट्रेन रवाना होने में अपने निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा लेट हो गई और इसका स्पष्टीकरण उन्हें लखनऊ तक जाकर देना पड़ा।

बंदरों के दौड़ाने के बाद वह स्वयं को बचाने के चक्कर में ड्यूटी पर पहुंचने में उन्हें थोड़ा देरी हो गई, जबकि ट्रेन के आने से पहले ही सियाराम रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहे। दो नवंबर को सहायक लोको पायलट दीपक कुमार को बंदर ने दीपक के हाथ में काट लिया, इससे पहले 27 अक्टूबर को एक अन्य लोको पायलट को बंदर ने दौड़ा लिया था।